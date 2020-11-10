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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MERSİN

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MERSİN



: - Cumhuriyet Alanı'ndaki tören - Protokol üyeleri - Saygı duruşu - 9.05'te saygı duruşundan bulunan vatandaşlar - Mersin Kültür Merkezi'ndeki anma töreni etkinlikleriMERSİN - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, düzenlenen törenlerle anıldı. Mersin 'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.Atatürk'ü anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Anma Töreni Saygı Duruşu Irak 

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