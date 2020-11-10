Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MERSİN

- Siren çalması - Vatandaşların saygı duruşunda bulunmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzMERSİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Mersin 'de vatandaşlar saat 9.05'te saygı duruşunda bulundu.
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