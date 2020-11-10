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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MARDİN

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MARDİN

- Törenden detay - Çelenk Sunumu - 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Yüzbaşı Mikail Güleç ile Öğretmen Raziye Topuz un konuşmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzMARDİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında düzenlenen törenlerle anıldı. Mardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Recep Aydın ve 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Yüzbaşı Mikail Güleç ile Öğretmen Raziye Topuz hayattı günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaparken, Mardin Anadolu Lisesi Öğrencisi Nisa Türün de şiir okudu.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

General Saygı Duruşu Sivil Toplum 

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