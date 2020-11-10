Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MALATYA

- Törene katılan protokol - Saygı duruşu - İstiklal Marşı'nın çalınması - Vatandaşların saygı duruşunda bulunması - Vali Aydın Baruş'un konuşması - Törenin ardından Baruş ve beraberindekilerin Atatürk Evi Müzesi'ni gezmesi Malatya Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baruş, Anıt Defteri'ni imzaladı.Törenin ardından Baruş ve beraberindekiler, Atatürk Evi Müzesi'ni gezdi.
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