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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk’ü anıyoruz - KÜTAHYA

Büyük Önder Atatürk’ü anıyoruz - KÜTAHYA

- Törenden görüntü - Protokol üyeleri ile vatandaşların saygı duruşunda bulunmalarıKÜTAHYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı. Kütahya ’da saat 09.05'te düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu.Zafer Meydanı’ndaki törende, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na meydanın çevresindeki vatandaşlar da eşlik etti.

General Saygı Duruşu 

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