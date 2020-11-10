Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KOCAELİ

- D - 100 Karayolundan görüntü - Üst geçidi kullanan vatandaşların saygı duruşunda bulunması - Saygı duruşunda bulunan vatandaşlardan Semra Cengiz'in düşünceleriSAKARYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'ni kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sakarya, Kocaeli , Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te düzenlenen törenlerle anıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım