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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KIRŞEHİR

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KIRŞEHİR

- Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törenden detaylar - Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma töreninden görüntüler - Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur'un konuşması - Atatürk konulu sergiden detay görüntüCacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende, sirenlerin çalmasıyla çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler de saygı duruşunda bulundu.CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve daire müdürlerinin katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.Cacabey Meydanı'ndaki törenin ardından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.
Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur'un, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından okul öğretmenlerinden oluşan koro, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Sivil Toplum Kuruluşu İl Başkanları Saygı Duruşu Öğretmenler Siyasi Parti 

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