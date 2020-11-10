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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KAYSERİ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KAYSERİ

- Törene katılan protokol - Siren çalınması - Anıta çelenk bırakılması - İstiklal Marşı'nın bando eşliğinde çalınması KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Kayseri , Niğde, Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale, Sivas ve Kırşehir'de anıldı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunup bayrak yarıya indirildi.Anma etkinliklerine Kayseri Lisesinde devam edildi.

Sivil Toplum Kuruluşu General Saygı Duruşu Siyasi Parti Sivil Toplum 

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