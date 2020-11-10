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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KASTAMONU

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KASTAMONU

- Törenden detaylar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzKASTAMONU - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'nda çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada da bayraklar yarıya indirildi.Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın ardından "Bir resim yap çocuğum" ve "Mustafa Kemal'in kağnısı" şiirleri okundu.Atatürk’ün gençliğe Hitabesi'nin okunmasının ardından program sona erdi.Programa Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu 

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