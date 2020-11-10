Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KARAMAN

- Tören - Çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzKARAMAN - Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karaman Şube Başkanı Ülkan Şanlıtürk, Atatürk Anıtına çelenk sundu.Ardından saat 09.05 geçe 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Karaman Güzel Sanatlar Lisesinde devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
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