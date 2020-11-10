Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KAHRAMANMARAŞ

- Tören öncesi genel ve detaylar - Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu'nun çelenk sunmasından görüntü - Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğulu'nun çelenk sunmasından görüntü - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken görüntüler - 09.05'te saygı duruşunda bulunan vatandaş ve kamu görevlilerinden görüntüKAHRAMANMARAŞ - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde törenle anıldı.Atatürk Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğulu, anıta çelenk sundu.Törende Üsteğmen Ufuk Tan Keleş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
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