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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ISPARTA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ISPARTA

- Törenden görüntüler - Saygı duruşu - Törene katılan Ukrayna vatandaşı Maria Chesak ile röportajBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzISPARTA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde törenle anıldı. Isparta 'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Anma törenine katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okundu.Törene katılan Ukrayna vatandaşı Maria Chesak, gazetecilere, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

Bazı insanların kaderi değiştirmek için doğduğunu ifade eden Chesak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk de böyleydi. Bugün onun için buradayız, ne yazık ki Atatürk, 1938'den beri Türkiye Cumhuriyeti çocuklarını özlem içinde bıraktı. Özlemle anıyoruz." dedi.

Saygı Duruşu Kader Sparta Aria Irak 

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