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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HATAY

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HATAY

- Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Siren çalınması - Saygı duruşunda bekleyen vatandaşlar - 10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi'nin gezilmesiBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzHATAY - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Hatay 'da anıldı. Hatay 'da Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon ve 8. Komando Tugay Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te 2 dakika siren çalarken, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Hatay Şehir Müzesi'nde devam eden programda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" gezildi.

Saygı Duruşu 

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