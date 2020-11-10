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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HAKKARİ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HAKKARİ

- Çelenk sunma - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen program Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruzHAKKARİ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Hakkari 'de törenlerle anıldı.Valilik binası önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te siren çalarken saygı duruşunda bulunuldu.İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen programla devam etti.Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Albay Buğra Gürgan, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

General Misyon Saygı Duruşu Siyasi Parti Sivil Toplum 

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