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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Güroymak - BİTLİS

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Güroymak - BİTLİS

- Sirenlerin çalması - İstiklal Marşı'nın okunması - Güroymak Yatılım Bölge Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sevnur Eşiçok'un şiir okumasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzBİTLİS (AA) - Güroymak ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Hikmet Aslan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümü olduğunu söyledi.

"Milletçe, ulusça bir kez daha başımız sağ olsun." diye Aslan, şöyle konuştu:"Bugün onu anmak için sıradan bir gün değil. Bugün karalar bağlama günü değil. Bugün onu daha iyi anlamak, onu takip edebilmek, onun gibi ileri görüşlü bir vatansever olabilme günüdür. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur. Bu yüzden Atatürk asla ölmeyecek, kalplerde ve dimağlarda yaşamaya devam edecektir."Güroymak Yatılım Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Sevnur Eşiçok ve Hiranur Dayan tarafından şiirlerin okunmasıyla program son buldu.Programa, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vatansever Saygı Duruşu Öğretmen Siyasi Parti Öğrenciler 

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