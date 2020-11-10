Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - GAZİANTEP

- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki anma töreninden görüntüler - Saygı duruşundan bulunan vatandaşlarGAZİANTEP (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Gaziantep 'te törenle anıldı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, anıta çelenk sundu.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım