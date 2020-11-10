Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ERZURUM

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ERZURUM

- Havuzbaşı Kent Meydanın'daki Atatürk Anıtına çelenk sunumu - Sirenlerin çalması ve saygı duruşunda bulunulması - Saygı duruşunda bulunanlardan detay görüntüler - İstiklal Marşı'nın okunması - Bir kadının kızı ile selam durması ve dua etmesi - Atatürk Evi ve Müzesi'nde düzenlenen "Anılarla Atatürk Sergisi"nin açılışının yapılması - Protokolün sergiyi gezmesinden görüntüler - Sergiden ve Atatürk'ün fotoğraflarından detaylarBüyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruzERZURUM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'inci yılında Erzurum , Tunceli, Ardahan'da düzenlenen törenlerle anıldı. Erzurum 'da Havuzbaşı Kent Meydanın'daki törende Valilik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çenek sunuldu.Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Sirenlerin çalmasının ardından vatandaşların yanı sıra sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.Buradaki programın ardından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Evi ve Müzesi'nde düzenlenen "Anılarla Atatürk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15 ilde fotoğraf sergilerinin düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bu illerden biri de Erzurum . Atatürk'ün ölüm yıldönümü anısına 15 ilde onun yaşamından kesitler yer alıyor bu sergilerde. Bu sergiyi tüm vatandaşlarımıza pandemiye uygun şekilde açtık. Erzurum çok önemli bir il. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Erzurum Kongresinde 58 gün ev sahipliği yapmış. Erzurum 'a cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir kent diyoruz. bu ilde görev yaptığımız için kendimizi çok şanslı, onurlu ve gururlu hissediyoruz."Programlara, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet General Saygı Duruşu Ölüm Yıldönümü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement