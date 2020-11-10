Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ERZURUM

- Havuzbaşı Kent Meydanın'daki Atatürk Anıtına çelenk sunumu - Sirenlerin çalması ve saygı duruşunda bulunulması - Saygı duruşunda bulunanlardan detay görüntüler - İstiklal Marşı'nın okunması - Bir kadının kızı ile selam durması ve dua etmesi - Atatürk Evi ve Müzesi'nde düzenlenen "Anılarla Atatürk Sergisi"nin açılışının yapılması - Protokolün sergiyi gezmesinden görüntüler - Sergiden ve Atatürk'ün fotoğraflarından detaylarBüyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruzERZURUM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'inci yılında Erzurum , Tunceli, Ardahan'da düzenlenen törenlerle anıldı. Erzurum 'da Havuzbaşı Kent Meydanın'daki törende Valilik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çenek sunuldu.Saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Sirenlerin çalmasının ardından vatandaşların yanı sıra sürücüler de araçlarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.Buradaki programın ardından Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Evi ve Müzesi'nde düzenlenen "Anılarla Atatürk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 15 ilde fotoğraf sergilerinin düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bu illerden biri de Erzurum . Atatürk'ün ölüm yıldönümü anısına 15 ilde onun yaşamından kesitler yer alıyor bu sergilerde. Bu sergiyi tüm vatandaşlarımıza pandemiye uygun şekilde açtık. Erzurum çok önemli bir il. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Erzurum Kongresinde 58 gün ev sahipliği yapmış. Erzurum 'a cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir kent diyoruz. bu ilde görev yaptığımız için kendimizi çok şanslı, onurlu ve gururlu hissediyoruz."Programlara, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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