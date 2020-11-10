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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Erciş - VAN

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Erciş - VAN

- Erciş Kaymakamlığı - Hükümet Konağı bahçesi - Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu - Saygı duruşu - İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin şiir okumasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Anma töreni, saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Erciş 108. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Topçu Hava Üsteğmen Ferdi Ümit Alagöz "Atatürk'ün askeri kişiliğini" anlattı.Tören, öğrencilerin şiir okumasıyla son buldu.Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kurum amirleri, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Saygı Duruşu Siyasi Parti Şili Öğrenciler 

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