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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ELAZIĞ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ELAZIĞ

- Çelenk sunumu - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Programa katılanlar - Öğrencilerin gösterisi Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruzELAZIĞ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, düzenlenen törenlerle anıldı. Elazığ Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Vali Erkaya Yırık, 8. Kolordu Komutan Vekili Albay Cem Tuzcu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından çelenk sunuldu.Çalınan sirenle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda Atatürk'ün hayatından ve askeri dehasından kesitler aktarıldı.Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencilerince oratoryo gösterisi yapıldı.

Saygı Duruşu Öğrenciler 

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