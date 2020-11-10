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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Cevizlibağ - İSTANBUL

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Cevizlibağ - İSTANBUL

- D - 100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafikte saygı duruşu - Metrobüs üst geçit - Saygı duruşundan sonra normale dönüşBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - İstanbul 'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yılında saygı duruşunda bulunarak andı - Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul 'da hayat, Ata'ya saygı için saat 9'u 5 geçe 2 dakika durduİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te anıldı.Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul 'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu. İstanbul 'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakika saygı duruşunda bulundu.Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.Bazı vatandaşların saygı duruşu sırasında duygulandığı görüldü.

Toplu Taşıma Saygı Duruşu Üst Geçit Kullar 

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