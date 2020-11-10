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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ÇANAKKALE

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ÇANAKKALE

- Törenden detaylar - Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu - Saygı duruşuÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı yanında meşaleler yakıldı ve siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na çiçekler bıraktı.Törene, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu İlham Sivil Toplum Akkale Irak 

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