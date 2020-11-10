Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Beypazarı - ANKARA
- Hanlar Önü Meydanı - Atatürk anıtına çelenk sunma - Sirenlerin çalması ve saygı duruşuBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Beypazarı ilçesinde törenle anıldı.Hanlar Önü Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu.Ardından siren sesiyle birlikte saygı duruşunda bulunuldu.Törene Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, siyasi partilerin temsilcileri ve protokol üyeleri de katıldı.
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