Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - AYDIN

- Tören alanındaki protokol - İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu - İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu - Siren sesinin duyulması - Saygı duruşu sırasında vatandaşların, arabalardan inerek eşlik etmesi - İstiklal Marşı'nın okunmasıAYDIN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Aydın 'ın İncirliova ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından işe giden vatandaşlar, saat 9.05'te arabalardan inerek saygı duruşunda bulundu.
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