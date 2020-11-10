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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ANTALYA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ANTALYA

- CHP Eski Milletvekili Tuncay Ercenk'in çelenk bırakılacak noktadan uzaklaştırılması - Çelenk bırakılması - Siren çalması - Saygı duruşuBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzANTALYA - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Antalya 'da törenle anıldı. Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşların da apartmanlarının balkonlarına çıkarak saygı duruşuna katıldığı görüldü.
Güllük Caddesi'nde de sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
Protokol üyeleri ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyarak anma töreni gerçekleştirdi.Çelenk sunumu sırasında Antalya Valisi Yazıcı'nın yanında durmak isteyen 22. dönem CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, diğer protokol üyelerinin yanına geçmesi için uyarıldı. Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen Ercenk, valilik korumalarının eşliğinde diğer protokol üyelerinin yanına geçti.

Koronavirüs Anma Töreni Saygı Duruşu Irak 

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