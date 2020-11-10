Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2) - SİVAS

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2) - SİVAS

- Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrenciler tarafından seslendirilen türküler - Öğrencilerin tiyatro gösterisiBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzSİVAS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Sivas 'ta çeşitli etkinliklerle anıldı.Cumhuriyet Anadolu Lisesince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendiren öğrencilerin, tiyatro gösterisi de büyük beğeni topladı.Programa, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

General Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement