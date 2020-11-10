Büyük Önder Atatürk, Özbekistan'da anıldı - TAŞKENT
- Anma töreninden detaylar - Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'in konuşması - Taşkent Büyükelçiliği 3. Katibi Aybüke Turan Bakkalbaşı'nın ekonuşmasıTAŞKENT - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Özbekistan ’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen törenle anıldı. Taşkent Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Programda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er da yer aldı.
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