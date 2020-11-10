Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk, Özbekistan'da anıldı - TAŞKENT

Büyük Önder Atatürk, Özbekistan'da anıldı - TAŞKENT

- Anma töreninden detaylar - Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'in konuşması - Taşkent Büyükelçiliği 3. Katibi Aybüke Turan Bakkalbaşı'nın ekonuşmasıTAŞKENT - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde Özbekistan ’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen törenle anıldı. Taşkent Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Programda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er da yer aldı.

Saygı Duruşu Başkent 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement