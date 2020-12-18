Büyük dönüşümde imzalar atıldı

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( BURSA -DRONE) BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediyesi, son yaşanan depremlerin ardından önemi bir kez daha anlaşılan kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. ‘Vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı’ temel ilkesiyle Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerinde hazırlanan dönüşüm modeli için anlaşmaya varılan hak sahipleriyle ilk imzalar atıldı. Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, ferah ve modern bina ve mekanlar için başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarına start verdi. Zaman içinde yıpranan alanları iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan bölgede halk sahipleriyle anlaşmaya başladı.

Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde, 9425 metrekare alanlı birinci etap yapılacak. Projenin uygulanacağı alanda halen 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, zemin artı 7 kat olarak planlanan 3 blokluk projede toplam 133 daire yapılacak. Proje kapsamında hak sahipleri, hak edişlerinin en çok yüzde 30’una tekabül eden metrekareye kadar borçlanabilecekler. Projede hak sahiplerine 3 farklı ödeme seçeneği sunulacak. Ortalama 24 ay içinde tamamlanması planlan projede, hak sahipleri, nihai sözleşmenin imza tarihini takip eden 30 gün içinde tek seferde peşin ödemede yüzde 10 indirim hakkı kazanacak. Bunun yanında ödemeler nihai sözleşmenin imza tarihini takip eden ilk aydan itibaren en fazla 24 ay kesintisiz taksitler halinde veya tapu devri sırasında güncel bedeli tek seferde ödeyebilecek. Öte yandan proje alanı içindeki taşınmaz sahiplerinin talebi üzerine idarenin uygun bulması durumunda 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yaptırılabilecek. Riskli bulunan yapı sahipleri, kanun kapsamında kira yardımından da yararlanabilecek. Hedef sağlıklı dönüşüm Anlaşmaya varılan hak sahipleriyle imza töreninde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alınan kararların herkese hayırlı olmasını diledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Uşun’un da hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Aktaş ve hak sahipleri ilk imzaları attı. Atılan imzaların diğer hak sahiplerine de örnek olmasını dileyen Başkan Alinur Aktaş, herkesin ailesiyle güzel mekanlarda ve ortamlarda yaşamayı istediğini ve hak ettiğini belirtti.

Kendisinin de arzularının bu yönde olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “En son İzmir depreminde ülke olarak büyük acı yaşadık. Sağlam bina, sağlıklı ortamlar gibi konuları bazen ihmal ediyoruz. Ama bu ihmaller sonra hayatımıza mal olabiliyor. İzmir’de sağlam denilen binaların nasıl yıkıldığını gördük. İnşallah bu anlaşmalar güzel neticeler verecek. Bundan şüpheniz olmasın. Çevrenizdekileri bu yönde teşvik edebilirsiniz. Küçük hesaplar peşinde olmamalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda para kazanmanın derdinde değiliz. Yeter ki sağlıklı bir dönüşümü sağlayalım” dedi.

“Bu konuda çok kararlıyız” Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin altyapısından üstyapısına kadar birçok projeyi yürüttüğünü ve sınırsız bütçesi bulunmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu dönüşüm hareketiyle hem binaların yenileneceğini, hem yeni sosyal donatı alanlarının kazandırılacağını, hem de sağlıklı yolların oluşturulacağını anlattı. Süreç sonunda güzel bir iş yapıldığının anlaşılacağını söyleyen Başkan Aktaş, “İnşallah ilerleyen süreçte diğer vatandaşlarımızla da anlaşacağız. Çok seri bir şekilde süreci tamamlayacağız. Asıl amacımız bölgede dönüşümü sağlamak. Bittiğinde herkesin mutlu olacağı ortamları oluşturmak. Bunları yaparken koca koca kuleler dikmek istemiyoruz. Makul kat yükseklikleriyle güzel binalar oluşturmak istiyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. Bittiğinde ‘Keşke bu işi 5-10 sene önce yapsaydık’ diyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” diye konuştu.





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