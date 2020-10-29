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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Büyük Cumhuriyet Konseri eşliğinde Galata kulesinde mapping gösterisi

Büyük Cumhuriyet Konseri eşliğinde Galata kulesinde mapping gösterisi

Cumhuriyet konserinden görüntü

Restorasyon İletişim 

-Galata Kulesindeki mapping gösterileri
-Detayla

( İSTANBUL )- Patara’dan Galata Kulesine Cumhuriyet Bayramı kutlaması İSTANBUL

- Cumhuriyetin 97’nci yılı kutlamaları kapsamında Patara Antik Kenti’nde “29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri” düzenlendi.
Konser sırasında restorasyon çalışmaları yeni tamamlanan Galata Kulesinde mapping gösterilerine yer verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı işbirliğiyle Cumhuriyetin 97’nci yılı kutlamaları kapsamında Patara Antik Kentinde “29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri” düzenlendi.
Patara Antik Kenti’ndeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseri saat 19.23’de İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Konser sırasında restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Galata Kulesindeki mapping gösterilerine de yer verildi.
Kuledeki ışık ve mapping gösterileri ise görsel şölen oluşturdu.
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