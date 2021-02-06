Büşra'nın katilinin en ağır cezayla yargılanmasını istiyor

-İbrahim Konyar'ın kızının mezarını okşaması

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Erbaa ilçesinde maganda kurşunu ile kızını kaybeden baba İbrahim Konyar, Türkiye Cumhuriyeti adaletinde güvendiklerini ifade ederek, "En ağır şekilde şahsın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Nakşiye ve İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, kaldırmada yürüdüğü sırada başına yorgun mermi isabet etti. Lise öğrencisi ağır olarak yaralanırken, olayın zanlısı polis ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yakalandı. Şüphelisi Ömer Kaya (29), sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Konyar ise 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Otopside genç kızın başından çıkarılan merminin balistik incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede merminin tutuklu yargılanan Ömer Kaya’nın kullandığı silaha ait olduğu tespit edildi. "Başka Büşra'lar ölmesin" Kızının ölümüne neden olan kişinin tespit edilmesinin ardından eşi ile birlikte mezar ziyareti yapan İbrahim Konyar, duygularını dile getirdi. Yaşadığı acının tarifi olmadığını ifade eden Konyar, “Aile olarak çok büyük acılar yaşıyoruz. İstiyoruz ki bir daha böyle şeyler olmasın. Başka Büşra'lar ölmesin. Kimsenin canı yanmasın istiyoruz” dedi.

"En ağır şekilde şahsın cezalandırılmasını istiyoruz" Konyar, kızının ölümüne neden olan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti adaletinde güveniyoruz. Balistik incelemede şahsın belli olduğunu duyduk. En ağır şekilde şahsın cezalandırılmasını istiyoruz. Buradan emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Çok büyük uğraşlar verdiler” diye konuştu Savcı olmayı istiyordu Hayatının baharında toprağa verdikleri kızının hayalleri olduğunu ifade eden Konyar, “Tabii ki benim kızımın çok büyük hayalleri vardı. Çok zeki bir kızdı. Savcı olmak istiyordu. Ama işte dediğimiz gibi bir maganda kurşunuyla kaybettik kızımızı. Rabbim bu acıları kimseye yaşatmasın. Lütfen bu tür olayların yani bilinçli bilinçsiz silah kullanmaya hayır diyorum. Yani, kimse gelişigüzel silah atmasın, kimsenin canı yanmasın, başka Büşra'lar ölmesin” ifadelerini kullandı. (Nİ-



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