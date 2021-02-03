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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Büşra’nın hayali gerçek oldu

Büşra’nın hayali gerçek oldu

Belediye aracın detaylar

Genç Kız Doğum Günü Doğum Günü Pastası 

-Evin kapısından giriş
-Pastanın ikramı
-Başkanla telefonla görüşme

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Özel gereksinimli genç kıza büyükşehirden doğum günü sürprizi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23 yaşına giren özel gereksinimli Büşra Çelik’i görüntülü arayarak doğum gününü kutladı. Belediye personellerini ellerinde pasta ile karşısında gören Büşra Çelik, “Geleceğinizi biliyordum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, ziyaretleri sırasında ulaşarak, doğum gününü kutlamasını isteyen özel gereksinimli Büşra Çelik’in (23) hayali gerçekleştirildi.
Başkan Güngör’e yaptığı talep üzerine Büşra’nın 23. yaş günü için sürpriz bir kutlama düzenlendi.
Kadın ve Aile Şube Müdürü Tuğba Gökçen ve belediye personelleri, 23. yaş gününde Büşra Çelik’in Karamanlı Mahallesindeki evine ziyaret gerçekleştirerek, doğum günü pastasını ve hediyelerini verdi. Ayrıca düzenlenen doğum gününde Büşra’nın sürpriz bir konuğu da vardı. Başkan Güngör, yeni yaş günü için Büşra’ya iyi dileklerini iletti. Yapılan ziyaretten ve sürpriz doğum gününden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büşra Çelik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün yanına gittiğimde beni geri çevirmedi. Hemen adresimi ve numaramı aldılar. Bana amcam gibi yaklaştı, öyle sevdim onu. Beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam, onu görmek için tüm yeğenlerim geldiler. Sabahtan beri heyecanla bekliyordum. Geleceğinizi biliyordum. Allah kendisinden de emeği geçenlerden de razı olsun” ifadelerini kullandı. (HLL-
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