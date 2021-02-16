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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bursalılar yoğun kar altında yürüdü

Bursalılar yoğun kar altında yürüdü

-YOĞUN YAĞAN KARIN ALTINDA BURSALILARIN YÜRÜMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Yağan Kar Yağışı 

--BURSANIN SİMGE YAPILARININ KAR YAĞIŞI ALTINDA GÖRÜNTÜSÜ
--BURSANIN FARKLI NOKTALARINDAN KAR YAĞIŞI GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) -- Yoğun kar altında Bursa bir başka güzel BURSA

- Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı şehir merkezine ayrı bir güzellik kattı. Pazar gününden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde etkisini iyice arttırdı. Lapa lapa yağan kar yağışı sebebiyle göz gözü görmezken kar yağışını özleyen Bursalı vatandaşlar kendini sokaklara attı. Vatandaşlar yoğun yağan karın altında yürüyerek keyfini çıkarttı. Şehrin simge yapıları ise yağan yoğun karla birlikte ayrı bir güzelliğe kavuştu. Bursa şehir merkezinde kar yağışını özlediklerini ifade eden vatandaşlar, "Bu kış havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yağan karla birlikte büyük mutluluk duyduk. Kar yağışını özlemiştik. Şehre ayrı bir güzellik kattı" dedi.
(BRK-
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