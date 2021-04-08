Bursalı şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

-protokol detayı

-dua edilmesi

-tabutun taşınması

-anne, baba eş detayı

-şehidin fotoğrafı



( BURSA -2) BURSA



- Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun helikopteri hava muhalefeti dolayısıyla iniş yapamadı. Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütleri ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın cenazesi askeri uçakla Yenişehir Havaalanına getirildi.

Burada askerlerin omuzlarında ambulansa koyulan Türk bayraklı tabut, ardından şehidin ailesinin yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki baba ocağına götürüldü. İnegöl Organize Sanayi Cami’ne getirine şehidin cenazesine, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun helikopteri hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayınca, cenazeye katılım gerçekleşmedi. Baba Hasan Çakır ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Saniye Çakır ve eşi Gülşah Çakır gözyaşları içinde şehidi son yolculuğuna uğurladı. Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı, düğününü ertelediği öğrenildi. Kılınan namazın ardından da İnegöl şehitliğinde toprağa verilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun taziye için gelmesi bekleniyor.



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