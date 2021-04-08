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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursalı şehit baba ocağına getirildi

Bursalı şehit baba ocağına getirildi

şehidin uçakla havaalanına getirilmesi

Baba Ocağı Çatışma Askeri Uçak Cenaze Namazı Gözyaşı 

-şehidin evinin önünden detaylar
-tabuta sarılması
-ambulans detayları
-yakınlarından detaylar

( BURSA ) BURSA

- Zeytin Dalı Harekat bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın naaşı helallik için Bursa İnegöl’deki baba ocağına getirildi.
Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütleri ile girilen çatışmada şehit olan Bursa İnegöl ilçesinde Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın cenazesi askeri uçakla Yenişehir Havaalanına getirildi.
Burada askerlerin omuzlarında ambulansa koyulan Türk bayraklı tabut, ardından şehidin ailesinin yaşadığı Bursa İnegöl ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Şehidin annesi Saniye tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Babası Hasan Çakır evlerinde taziyeleri kabul ederken, 2 ay önce nikâhlandığı eşi Gülşah Çakır da ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı, düğününü ertelediği öğrenildi. Şehidin cenaze namazı ikindi namazına müteakip OSB Cami’nde kılınacak. Kılınan namazın ardından da İnegöl şehitliğinde toprağa verilecek. Şehidin annesi Saniye Çakır, aynı birlikte görev yapan arkadaşlarına, "Oğlum nasıl şehit oldu, ölürken annem diye feryat etti mi" diye ağıtlar yaktı.
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