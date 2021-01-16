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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursalı muhtarın en acı günü...Pompalı tüfekle öldürülen kardeş son yolculuğa uğurlandı

Bursalı muhtarın en acı günü...Pompalı tüfekle öldürülen kardeş son yolculuğa uğurlandı

Cenazeden görüntü

Silahlı Kavga Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Direksiyon 

-fotoğraf

( BURSA )- Dün gece kardeşi bir otomobil içerisinde pompalı tüfekle öldürülen Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı kardeşini son yolculuğuna uğurladı BURSA

- Bursa'da dün gece aynı otomobilin içerisinde pompalı tüfekle öldürülen iki kişiden biri olan Orhan Aksu'yu son yolculuğuna muhtar olan ağabeyi ve yakınları uğurladı.Dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavgada iddiaya göre, otel sahibi olduğu öğrenilen Levent Katıroğlu (60) 10 V 0672 plakalı aracını, daha önceden husumetli olduğu Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu (35)'nun içerisinde bulunduğu 16 LV 550 plakalı aracın önüne parketti. Aracından inen Levent Katıroğlu., yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı.Bu sırada uygulama yapan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent Katıroğlu, burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent Katıroğlu sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği’nden adliyeye sevk edildi.Gazetecilerin sorusuna cevap veren Katıroğlu, “Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım” dedi.
Öte yandan av tüfeğiyle öldürülen iki arkadaşın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’ndan yakınlarına teslim edildi.Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu'nun kardeşi olan Orhan Aksu'nun cenazesi Küçükbalıklı Mahallesi 4. Can sokakta ikamet eden ağabeyinin evine getirilip helallik alındı. Daha sonra Taşlı Tarla Ebubekir Camii'ne götürülen cenaze ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'un Terme ilçesine bağlı Evci köyünde defnedilmek üzere yola çıktı. Saldırıda ölen diğer kişi Orhan Eren'in ise Zonguldak Bakiler köyünde defnedileceği öğrenildi.
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