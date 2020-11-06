Bursalı çiftçi kadınlardan İzmir’e yardım eli

-kadınlardan detaylar

-Şeyma Toyböcek röportajı



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde çiftçi kadınlar kendi ürettikleri zeytin, zeytinyağını İzmir’e deprem bölgesine gönderdi. Kadınlara Suriye’de görevde bulunan bir askerin de destek vermesi duygu dolu anlar yaşattı. İzmir’de ki deprem tüm ülkede olduğu gibi İznik’te de birlik ve beraberliğin ne olduğunu gösterdi. Boyalıca Mahallesi’nde çiftçi kadınlar kendi ürettikleri zeytin, zeytinyağı, turşu, salçaları bir araya topladı. Mahallenin gençleri zeytin ağaçlarında topladıkları zeytinleri sattı battaniye, yorgan aldı. Suriye’de görev yapan bir asker ise bir aylık maaşını yardım toplayan bu ekibe gönderdi. Yardımı organize eden Şeyma Toyböcek ise, “Bir gece uyurken aklıma geldi bu yardım kampanyası ilk önce kardeşim ve yeğenlerime danıştım. Sonra mahalle grubumda ki arkadaşlarım ile irtibata geçtim. Yani bu kadar olacağını umut etmiyorduk. Ama çok fazla yardım geldi. Hatta bizim yardım kampanyasını duyan ve Suriye’de görev yapan bir asker verdiğimiz hesap numarasına para gönderdi. Kendisini hiç tanımıyoruz. Çok duygulandık. Burada kendi ürettiğimiz zeytin, zeytinyağı, turşu, ve salçaların yanı sıra mahallenin gençler zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinleri satarak bize destek oldular” dedi.





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