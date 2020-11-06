Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bursalı çiftçi kadınlardan İzmir’e yardım eli

Bursalı çiftçi kadınlardan İzmir’e yardım eli

yardım malzemelerinden detaylar

Deprem Yardım Kampanyası Zeytinyağı Gesi Deprem Bölgesi 

-kadınlardan detaylar
-Şeyma Toyböcek röportajı

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde çiftçi kadınlar kendi ürettikleri zeytin, zeytinyağını İzmir’e deprem bölgesine gönderdi. Kadınlara Suriye’de görevde bulunan bir askerin de destek vermesi duygu dolu anlar yaşattı. İzmir’de ki deprem tüm ülkede olduğu gibi İznik’te de birlik ve beraberliğin ne olduğunu gösterdi. Boyalıca Mahallesi’nde çiftçi kadınlar kendi ürettikleri zeytin, zeytinyağı, turşu, salçaları bir araya topladı. Mahallenin gençleri zeytin ağaçlarında topladıkları zeytinleri sattı battaniye, yorgan aldı. Suriye’de görev yapan bir asker ise bir aylık maaşını yardım toplayan bu ekibe gönderdi. Yardımı organize eden Şeyma Toyböcek ise, “Bir gece uyurken aklıma geldi bu yardım kampanyası ilk önce kardeşim ve yeğenlerime danıştım. Sonra mahalle grubumda ki arkadaşlarım ile irtibata geçtim. Yani bu kadar olacağını umut etmiyorduk. Ama çok fazla yardım geldi. Hatta bizim yardım kampanyasını duyan ve Suriye’de görev yapan bir asker verdiğimiz hesap numarasına para gönderdi. Kendisini hiç tanımıyoruz. Çok duygulandık. Burada kendi ürettiğimiz zeytin, zeytinyağı, turşu, ve salçaların yanı sıra mahallenin gençler zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinleri satarak bize destek oldular” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı