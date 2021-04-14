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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursalı avukat 103 generalle ilgili suç duyurusunda bulundu

Bursalı avukat 103 generalle ilgili suç duyurusunda bulundu

-Bursa Adliyesi detay

General Suç Duyurusu Forma Hükümet Kanal İstanbul 

--Av. Bülent Şeker röp.
--Adliyeye giriş detay

( BURSA ) -- Suç duyurusunda bulunan Av. Cüneyt Bülent Şeker, "yayımlanan bildiri ülkemizin yaşadığı darbe formatlarını taklit ediyor" BURSA

- Bursalı avukat Cüneyt Bülent Şeker, bireysel olarak bildiri yayımlayan 103 amiralle ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Yayımlanan bildirinin hukuki açıdan çok iyi hazırlandığını, yayımlayan amirallerin tamamının art niyetli olmadığını ve darbe tedirginliği sebebiyle birkaç gece uyuyamadığını söyleyen Av. Cüneyt Bülent Şeker, “Bildiri bence dış mihraklı görünüyor. Çünkü Montrö sözleşmesi ve kanal İstanbul projesi ülkemizin gündemi değil. Şentop’un bir gazetecinin sorusuna verdiği cevaptan yola çıkarak Montrö’nün iptali çıkarımı yapmak iyi niyetli bir çıkarım değil. Bildiri çok zekice hazırlanmış, hukuki açıdan bir sorun çıkmaması için hazırlanmış. Ama dikkatle incelenirse içinde hükümete yönelik üstü kapalıda olsa bir mesaj, bir tehdit var. Bunun gece vakti yayımlanması, Türk Milletine diyerek başlaması, içinde Atatürkçülüğe aykırı olduğu yönünde vurgular olması, 15 Temmuz’a 103 gün kala olması diğer darbe formatlarının aynısını taklit ediyor. Ben bu açıklamalardan ciddi bir rahatsızlık duydum ve birkaç gün uyuyamadım. Çoğu insan gibi acaba darbe olur mu? Ekonomi bozulur mu? Endişesi taşıdım. Bu rahatsızlığım sebebiyle suç duyurusunda bulunuyorum” ifadelerini kullandı. (AK-AÇ-
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