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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BURSA - Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

BURSA - Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler Bursa 'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 16 AFH 793 plakalı otomobil önce çöp konteynırına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden M.K, yol kenarında park halindeki 4 araca çarparak durabildi.Kazada yaralanan M.K. ve otomobilde bulunan Ç.Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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