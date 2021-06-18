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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

BURSA - Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - Yaralıların ambulanslara taşınmasıBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.Cevat Güner (56) idaresindeki 16 H 9900 plakalı hafif ticari araç, İznik - Sakarya kara yolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette seyreden Yılmaz Sezgin'in kullandığı iş makinesini sollamak isterken karşı şeritten gelen Fikret Kaya'nın (40) kullandığı 11 SB 269 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle Kaya'nın kullandığı otomobil yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durabildi.Fikret Kaya ve aynı araçta bulunan Ender Boztekin (30) yaralanırken, diğer araçtaki sürücü Cevat Güner, yolculardan Canan Güner (46) ve Hatice Bilge (53) sıkıştı.İhbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar İznik Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fikret Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İlk Müdahale İş Makinesi Zincirleme Kaza Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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