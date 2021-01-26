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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim

Bursa zabıtasından taksi ve dolmuşlara denetim

taksi ve halk otobüslerinden denetim yapan zabıta

Halk Otobüsü Zabıta Trol 

-zabıtanın evrak kontrolü
-zabıtanın halk otobüsünde vatandaş ve şoförü uyarması

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’da zabıta ekipleri, dolmuş, taksi ve halk otobüslerinde denetimleri sıklaştırdı. Maske, hijyen denetimlerinin yanı sıra gerekli belgelerin de kontrolleri yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde taksi, dolmuş ve halk otobüslerinde denetimleri arttırdı. Ekipler tek tek durdurdukları araçlarda şoförlerin ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol etti. Şoförlerin araçlarındaki maske ve hijyenin sağlanması konusunda sorumlu oldukları uyarısını yapan zabıtalar, sürücülerin taşıması gereken belgeleri de denetledi. Kuralları ihlal eden sürücüler için cezai işlem uygulanırken, denetimlerin şehrin belirli noktalarında artarak devam edeceği öğrenildi. (SD-MŞ)
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