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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Yüksek hızlı tren tüneli inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu

BURSA - Yüksek hızlı tren tüneli inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu

- Olay yerinden detaylar Bursa 'da yüksek hızlı tren tüneli inşaatında yanmış erkek cesedi bulunduBURSA (AA) - Bursa 'da yapımı devam eden yüksek hızlı tren tüneli inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu.Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nden geçen inşaat halindeki yüksek hızlı tren tünelinin girişinde yanmış ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Bölgeyi şeritle kapatan ekipler, ceset üzerinde inceleme yaptı. Cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirleyen ekipler, kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Öte yandan cesedin yakınlarında Tanju Özen'e (29) ait kimlik ile bir çakmak bulundu.

Polis Yüksek Hızlı Tren Yüksek Hız Hızlı Tren Polis Ekipleri 

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