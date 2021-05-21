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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'yı sel vurdu

Bursa'yı sel vurdu

Sel basan tarlalar

Tarım Sağanak Yağmur Akkale Sığınma Mevsimlik İşçi 

-taşan dereler
-su basan sokaklar
-trafik görüntüsü bursa klasörüne gidiyor

( BURSA )- Bursa-Bandırma-Çanakkale yolu sel sebebiyle kapandı- Selde tarlada mahsur kalan mevsimlik işçiler ağaçlara tırmanıp canlarını kurtardı- Tarlalarda mahsur kalan mevsimlik işçiler Karacabey Kaymakamlığı tarafından kurtarılıp kapalı spor salonuna götürüldü BURSA

- Bursa'da aralıksız yağan sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti. Şehrin birçok yerinde caddeler göle dönerken çok sayıda iş yerini ve evi su bastı.Karacabey ilçesinde taşan Karadere ve Yeşil dere barajını aşan sular Çanakkale - Bandırma yolu üzerindeki binlerce dönümlük verimli tarım arazilerini kapladı. Taşan dereler önüne kattığı her şeyi götürürken vatandaşlar evlerine sığınmak zorunda kaldı.Karacabey'de tarlada çalışan mevsimlik işçiler şiddetli yağmur ve sel sebebiyle mahsur kalınca canlarını kurtarmak için ağaçlara tırmanmak zorunda kaldı. Ağaçlarda mahsur kalan işçileri Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bizzat olay yerine giderek iş makinalarıyla mevsimlik işçileri kurtarıp kapalı spor salonuna tahliyelerini sağladı.Bandırma ve Çanakkale'ye ulaşımı sağlayan D-200 karayolu da taşan sel suları sebebiyle kapandı. Bursa ve Karacabey istikametinden gelen araçlar Çanakkale istikametine doğru kilometrelerce kuyruk oldu. Yol bir yandan iş makineleriyle açılmaya çalışırken araçlar Bandırma istikametinden ters istikamete doğru ilerletilmeye başlandı.Taşan dereler ve sel suları sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla anbean görüntüledi.
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