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BURSA - Yaban hayatı fotokapanla gözlem altında tutuluyor
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Yaban hayatı fotokapanla gözlem altında tutuluyor

BURSA - Yaban hayatı fotokapanla gözlem altında tutuluyor

- Bir ayağı kopmuş anne ayı ve üç yavrusunun görüntüleri - Avının peşinden giden çakal'ın görüntüleri - Sisli havada avlanan kurt'un görüntüleri - Tilki, yaban kedisi, porsuk, karaca, kızıl geyik, yaban domuzu ve sincap'ın görüntüleri Bursa 'nın yaban hayatı fotokapanla gözlem altında tutuluyor - Özellikle Uludağ'a yerleştirilen kameralara yansıyan görüntülerde, bir ayağını kaybetmiş anne ayı ve üç yavrusu, avının peşinden giden çakal, kurt ve tilki gibi çok sayıda yaban hayvanı yer alıyorBURSA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa 'nın yaban hayatını gözlem altında tutuyor.Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bursa genelinde yaban hayatının kayıt altına alınması ve envanter çalışmalarına esas teşkil etmek üzere aralıksız olarak fotokapanlarla yaban hayvanları izleniyor.İlde 11 farklı alanda 30'u aşkın fotokapanla yürütülen çalışmayla öncelikle Bursa 'nın mevcut yaban hayatı popülasyonunun tespitinin yapılması hedefleniyor. Elde edilecek veriler neticesinde ise tür bazında yıllara yaygın olarak izleme çalışmalarına devam edilecek.Yürütülen fotokapan çalışmasıyla, bir ayağı kopmuş anne ayı ve üç yavrusu, avının peşinden giden çakal, sisli havada avlanan kurt, tilki, porsuk, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik ve yaban kedisi görüntüleri elde edildi.

Kamera Çakal Porsuk Hayvan Yaban Domuzu 

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