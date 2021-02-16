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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa'ya ulaşım o noktadan da kapandı

Bursa'ya ulaşım o noktadan da kapandı

ARAÇLARIN KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İLERLEMESİ

Zincir Takma Tonaj Yağan Kar Yağışı 

-BÜYÜK ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİR VERİLMEMESİ
-LASTİKLERE ZİNCİR TAKMAYA ÇALIŞANLAR
-İTİLEN ARAÇLAR
-VATANDAŞ İLE RÖP.

( BURSA ) -- Bursa-Yalova süpürgelik mevki yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı BURSA

- Bursa-Yalova arasındaki süpürgelik mevkiinde yoğun kar ve tipi sebebi ile büyük araçların geçişine izin verilmezken, yol belirli noktalarda ise ilerleyemeyen araçlar yüzünden trafiğe kapandı. Ağır tonajlı araçlar, Orhangazi-Gebze yoluna yönlendiriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı, etkisini göstermeye başladı.
Balıkesir-Bursa karayolunun ardından Yalova Bursa karayolu da yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı. Süpürgelik mevkiinde tipi şeklinde yağan kar sebebiyle büyük araçların geçişine izin verilmezken, kayan araçlar sebebiyle bazı noktalarda yol trafiğe kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlar da lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Bazı araçları ise vatandaşların iterek ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı. Ağır tonajlı araçlar, daha fazla sorun yaşanmaması için Orhangazi-Gebze yoluna yönlendiriliyor. (MO-AÇ
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