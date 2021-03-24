Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı

Bursa'ya bahar ortasında kar yağdı

- Görüntü kar yağışı

Akalan Kar Yağışı Yaz Mevsimi 

-- Vatandaş röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Dün akşam saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bugün de şehir merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise kar yağışından memnun olduklarını belirterek, barajların dolmasıyla yaz mevsiminin rahat geçeceğini dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement