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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Vefat eden emekli Vali Zekai Gümüşdiş son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Vefat eden emekli Vali Zekai Gümüşdiş son yolculuğuna uğurlandı

- Emekli Vali Zekai Gümüşdiş'in naaşının Bursa Organize Sanayi Camisi'ne getirilmesi - Törene katılanlar - Gümüşdiş'in özgeçmişinin okunması - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması Bursa 'da vefat eden emekli Vali Zekai Gümüşdiş son yolculuğuna uğurlandıBURSA (AA) - Bursa 'da 1979 - 1988 yıllarındaki 9 yıllık süresiyle bu ilde "en uzun süre görev yapan vali" olan ve dün 94 yaşında vefat eden Zekai Gümüşdiş'in cenazesi toprağa verildi.
Kentte tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitiren emekli Vali Gümüşdiş'in naaşı, Bursa Organize Sanayi Camisi'ne getirildi.
Cami bahçesinde düzenlenen cenaze törenine Gümüşdiş'in ailesi ve yakınları ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve vatandaşlar katıldı.
İkindi vakti cenaze namazı kılınan Gümüşdiş, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Hastane Cenaze Bolat Cenaze Namazı 

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