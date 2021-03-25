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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa Valisi Yakup Canbolat: “Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı”

Bursa Valisi Yakup Canbolat: “Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı”

Vali Canbolat'ın incelemelerde bulunması

Geçmiş Olsun İstinat Duvarı Bolat Toprak Kayması Kar Yağışı 

-Vali Canbolat'ın açıklamalarda bulunması

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da tarihi Tophane surlarının bulunduğu mahallede toprak kayması meydana geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gelerek, “İlk belirlemelere göre binalarda bir kayma söz konusu değil” dedi.
Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi'ye bağlı Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde toprak kayması meydana geldi. Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat burada kısa bir açıklama yaptı. Canbolat, “İstinat duvarının çökmesi sonucu binalar hasar görmüş. Balkonlarda, camlarda belirli hasarlar meydana geldi. Çok şükür bir can kaybımız yok. Uçan istinat duvarının binalara vermiş olduğu zarar var, ama ilk tetkiklerle genel itibari ile bir kaymaya rastlanmadı. Teknik çalışmaları arkadaşlarımız yapacaktır. Binalarımız boşaltıldı. Burada oturan vatandaşlarımızın da rahat bir yere taşınması için AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyemiz gerekli çalışmaları yapıyor. Binaya vatandaşlarımızın taşınıp taşınmayacağına teknik rapor sonuçlarına göre karar verilecek. Ekiplerimiz burada. Olaya müdahale edildi. Bugün ve yarın itibari ile olaya nasıl müdahale edilecekse teknik ekiplerin verdiği kararlar neticesinde olacaktır. Bizi sevindiren kısım can kaybının olmamasıdır. Bununla geçmiş olsun” diye konuştu.
(SD-MŞ)
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