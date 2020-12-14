BURSA - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
- Ele geçirilen malzemeler - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Bursa 'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandıBURSA (AA) - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.T.A. ve M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.Zanlıları gözaltına alan ekipler, adreslerinde yaptıkları aramalarda 1 kilo 610 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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