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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

BURSA - Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

- Operasyondan detaylar - Zanlıların yakalanması detayı - Uyuşturucu maddenin bulunması - Emniyette sergi Bursa 'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Operasyonda 32 kilo 200 gram bonzai ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.C.K, Ö.R. ve K.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 32 kilo 200 gram gram bonzai ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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