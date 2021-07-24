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BURSA - Uludağ'da ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Uludağ'da ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

BURSA - Uludağ'da ormanda kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

- Olay yeri - Arama kurtarma çalışmalarıBURSA (AA) - Uludağ'da odun toplamak için ormana girdikten sonra kaybolan kadın için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Çobankaya mevkisinde ailesiyle birlikte piknik yapan Gülefer Boynukısa (59), öğle saatlerinde odun toplamak için ormana girdi.Boynukısa'nın uzun süre geçmesine rağmen dönmemesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.
Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin aileyle birlikte yaptığı aramalarda Boynukısa'nın izine rastlanmadı.AFAD, ANDA, NAK, AKUT ve İHH Arama Kurtarma'dan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Jandarma Ormana Bild Şili 

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