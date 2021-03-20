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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistler doldu

BURSA - Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistler doldu

- Muhabir Sergen Sezgin'in anonsları - Uludağ'ın pistlerinden detaylar - Jandarma ekiplerinin uyarıları - Kayak yapanların görüntüleriUludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistler dolduBURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.Otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, Uludağ'da karın keyfini çıkarıyor.Kış sezonunun marta kadar uzatıldığı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler, kayak, kızak ve snowboard yapıyor.Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 8, en yüksek sıfır derece olduğu bölgede kar kalınlığı 145 santimetre ölçüldü.

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Koronavirüs Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

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